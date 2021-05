GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S: l'aggiornamento sarà gratis oppure no?

A inizio settimana Rockstar Games ha annunciato che GTA 5 arriverà su PS5 e Xbox Series X/S a novembre, ma si tratterà di una nuova versione del gioco oppure di un "semplice" aggiornamento gratis per chi già possiede il titolo su PS4 e Xbox One?

Purtroppo al momento non è semplice dare una risposta a questa domanda dal momento che Rockstar non ha specificato nulla riguardo la distribuzione di GTA V per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La compagnia potrebbe optare per lanciare una nuova versione a prezzo pieno (come nel caso delle edizioni per PS4 e Xbox One uscite nel 2014, un anno dopo il debutto su PS3 e Xbox 360) oppure a prezzo budget, o ancora decidere di pubblicare l'aggiornamento gratuito o di far pagare quest'ultimo una cifra ridotta.

Il ventaglio delle possibilità è ampio ma senza conferme da parte del publisher Take-Two è impossibile sbilanciarsi oltre. Con ogni probabilità sarà la stessa Rockstar Games a sciogliere il nodo nei prossimi mesi, annunciando ufficialmente i metodi scelti per la distribuzione di Grand Theft Auto V su console di nuova generazione. Insieme a GTA 5 anche GTA Online arriverà su PS5 e Xbox Series X/S, anche in questo caso con migliorie non ancora svelate.