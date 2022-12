GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S 'brilla di nuova luce' con i riflessi in Ray Tracing

'E luce fu!', verrebbe da esclamare osservando i nuovi, scintillanti riflessi di GTA 5 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Contestualmente al lancio della nuova espansione della storia di GTA Online, Rockstar ha infatti aggiornato l'edizione nextgen di Grand Theft Auto V per integrare i riflessi gestiti in Ray Tracing.

Grazie a questo piccolo ma importante update, tutti gli emuli di Michael, Trevor e Franklin possono seminare il panico per le strade di Los Santos godendo dei benefici offerti dai riflessi iperrealistici delle vetrate dei grattacieli, delle superfici riflettenti delle auto, degli specchi d'acqua, dell'asfalto bagnato e di tutti i materiali lucidi che riflettono l'illuminazione al neon della città e del traffico.

Come facilmente intuibile, in tanti stanno festeggiando sui social questo aggiornamento grafico di GTA 5 pubblicando in rete delle brevi clip e delle immagini che testimoniano la bontà dei nuovi riflessi gestiti in Ray Tracing: c'è anche chi si sta divertendo a 'rompere' il nuovo sistema di illuminazione, mettendolo alla prova in contesti come quello offerto dal canale al neon da percorrere in notturna nel corso di una Stunt Race.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento che spiega come se la cava Grand Theft Auto 5 su PlayStation 5, con tutte le analisi sulle migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche offerte dalla versione attualizzata dell'ormai leggendario sparatutto sandbox di Rockstar Games.