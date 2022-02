GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S ha una data d'uscita! Tutte le novità da Rockstar

I curatori del "blog istituzionale" del Newswire di Rockstar Games pubblicano un importante aggiornamento sulle pagine del sito ufficiale della Grande R per annunciare, finalmente, la data d'uscita della versione nextgen di Grand Theft Auto 5 per PS5 e Xbox Series X/S.

La lunga lettera aperta pubblicata da Rockstar esordisce con un ringraziamento per tutti gli appassionati che continuano a popolare i server di GTA Online e a cimentarsi nelle sfide singleplayer del dinamico trio composto da Franklin, Trevor e Michael.

Fatto questo dovuto preambolo, Rockstar soddisfa la curiosità dei milioni di fan che attendevano con impazienza di conoscere la data di commercializzazione della versione nextgen di GTA 5 e, sempre dalle colonne del Newswire, fissano per il prossimo 15 marzo l'uscita di Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 15 marzo è attesa l'uscita di GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In questa loro nuova iterazione per sistemi di ultima generazione, GTA 5 e GTA Online presentano nuove modalità grafiche con risoluzione fino a 4K, fino a 60 fotogrammi al secondo, miglioramenti delle texture e della distanza di visualizzazione, opzioni HDR e illuminazione in Ray Tracing. Non mancheranno poi tutte le innovazioni rappresentate dalle funzionalità evolute delle console nextgen, come i tempi di caricamento ridotti, il supporto all'audio 3D o il feedback aptico del DualSense di PS5.



La versione nextgen comprenderà anche un comodo sistema per trasferire i progressi e i salvataggi della modalità Storia e, ovviamente, dei contenuti sbloccati con il proprio alter-ego di GTA Online. Rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Rockstar sulle modalità di distribuzione e sul prezzo di questa versione nextgen, se come update gratuito per chi possiede già il gioco o come versione a se stante da acquistare separatamente.