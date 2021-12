GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S: i dataminer svelano una novità di gameplay

Le ultime operazioni di dataming compiute sull'ultimo aggiornamento di GTA Online con l'espansione The Contract potrebbero aver svelato una piccola ma interessante novità della versione nextgen di Grand Theft Auto 5 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il resoconto delle attività svolte dai dataminer ci viene fornito dal noto youtuber MrBossFTW nel suo ultimo video approfondimento. Tra i file nascosti del recente update di GTA Online sono state rintracciate delle porzioni di codice che, una volta implementate nel gioco, hanno consentito al creatore di contenuti di attivare un contenuto inedito che, presumibilmente, sarà integrato nelle versioni di ultima generazione di Grand Theft Auto V.

L'aggiunta in questione, specifica lo youtuber, consisterà nello sblocco di 16 vernici speciali per le auto di GTA 5 e GTA Online con effetto perlescente. Le sedici varianti di vernici "camaleontiche" dovrebbero stravolgere l'aspetto delle vetture possedute e guidate dal proprio alter-ego. Il leak dei dataminer comprende anche il nome di ciascuna vernice:

Chrome

Monochrome

Chromatic Aberration

Night & Day

The Verlierer

Sprunk Extreme

Vice City

Sunset

Temperature

Synthwave Nights

Four Seasons

The Seven

Maisonette 9 Throwback

Bubblegum

Full Rainbow

Kamen Rider

It's Christmas

Nel video di MrBossFTW è possibile ammirare alcune delle vernici perlacee svelate dai dataminer, con tanto di effetto cromatico applicato all'intera carrozzeria delle auto. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Rockstar Games su GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S in arrivo nel 2022.