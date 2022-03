GTA 5 PS5 e Xbox Series X/S: risoluzione, framerate e Ray Tracing delle modalità grafiche

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Rockstar Newswire, il team di Rockstar Games condivide tutti i dettagli sulle modalità grafiche selezionabili nella versione nextgen di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S in arrivo a metà marzo.

Gli emuli di Michael, Trevor e Franklin che possiedono una console Sony o Microsoft di ultima generazione potranno accedere a tre preset grafici, ovvero Fedeltà, Prestazioni e Performance RT.

La modalità Fedeltà renderizzerà il gioco alla risoluzione 4K nativa con Ray Tracing abilitato, mentre su Xbox Series S ci si dovrà "accontentare" della risoluzione 4K dinamica senza illuminazione gestita in tempo reale tramite le ultime tecnologie di Ray Tracing. In modalità Prestazioni, invece, le risorse computazionali supplementari delle console nextgen vengono sfruttate per puntare sulla fluidità a schermo, con target fissato a 60fps: in questa modalità, PS5 e Xbox Series X eseguiranno GTA 5 in 4K dinamici mentre Xbox Series S consentirà di giocare a 60fps il kolossal Rockstar alla risoluzione di 1080p.

La terza e ultima modalità grafica Performance RT, "esclusiva" di PlayStation 5 e Xbox Series X, offrirà un'esperienza visiva "ibrida" tra i due preset principali, con risoluzione e framerate in 4K/60fps dinamici. Il lancio di Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X/S è previsto per il 15 marzo: Rockstar prevede di commercializzare GTA 5 nextgen su supporto fisico nel mese di aprile.