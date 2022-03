GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S: grafica superiore alla versione PC Ultra 4K?

Cogliendo l'opportunità offertagli dall'annuncio dei tre preset grafici di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, i curatori del portale social GTA Series Videos hanno realizzato una veloce comparativa tra i nuovi scatti di GTA 5 su console nextgen e l'edizione PC eseguita in 4K con preset grafici Ultra.

L'esperimento compiuto da GTA Series Videos raffronta le ultime immagini di GTA V nextgen con le medesime scene riprese su PC dopo aver impostato tutti i parametri grafici al livello più elevato. Le recenti dichiarazioni di Rockstar sulla volontà di "arricchire l'esperienza di gioco su console nextgen con l'elevata grafica del PC" trovano un riscontro nell'aumento della risoluzione delle texture che mappano le superfici di Los Santos e delle aree limitrofe, come pure nella densità della vegetazione.

L'aspetto che balza maggiormente all'attenzione è però l'aumento della qualità dell'illuminazione ambientale: supponendo che gli scatti condivisi da Rockstar siano geniunamente in-engine e senza "ritocchi", anche gli effetti particellari e di illuminazione volumetrica dovrebbero rientrare nel novero degli interventi migliorativi promessi dagli sviluppatori.

Nell'ultimo messaggio condiviso da Rockstar sulle pagine del blog del Newswire, d'altronde, vengono espressamente citati i benefici apportati al comparto grafico, e non solo, dal supporto all'hardware delle console di ultima generazione, come "tempi di caricamento più veloci, maggiore varietà di popolazione e traffico, densità della vegetazione aumentata, qualità dell'illuminazione perfezionata nelle ombre, riflessi sull’acqua, e altri elementi. In più, sono stati migliorati l’antialiasing e il motion-blur, le esplosioni sono state arricchite di dettagli, così come le fiamme, e molto altro ancora".

La nuova iterazione di Grand Theft Auto V sarà disponibile dal 15 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, contestualmente all'arrivo sul mercato della versione nextgen di GTA Online. Gli ultimi dubbi riguardanti il prezzo della nuova versione di GTA 5 verranno sciolti l'8 marzo, con l'apertura dei preordini su PS Store e Microsoft Store. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento con tutte le novità di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S.