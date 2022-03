GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S: che ve ne pare della grafica nextgen?

Trascorso quasi un decennio dal suo debutto sul mercato, e con oltre 155 milioni di copie vendute, Grand Theft Auto V arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con numerosi aggiornamenti grafici e diversi contenuti inediti. Che ve ne pare del balzo generazionale di GTA 5 sulle ultime console di Sony e Microsoft?

Il lavoro di ottimizzazione svolto da Rockstar Games ha portato in dote un folta serie di novità, aggiunte, migliorie e modifiche al già enorme ecosistema contenutistico di GTA 5 e GTA Online. Partendo dalla Storia, è davvero impossibile non citare l'introduzione dell'illuminazione Ray Tracing e le opportunità offerte dalle nuove modalità grafiche di GTA 5 nextgen, con tante opzioni tra cui scegliere per prediligere la risoluzione 4K, il framerate a 60fps o delle soluzioni intermedie con scaling dinamico dei due parametri.

Attingendo alla potenza di elaborazione garantita da PS5 e Xbox Series X/S, la nuova iterazione di Grand Theft Auto V eleva ulteriormente l'esperienza visiva con texture di qualità superiore, nuove opzioni HDR, l'Audio 3D e l'aggiunta di effetti particellari e volumetrici più realistici. Anche sul fronte dei contenuti, Rockstar si è impegnata a portare una ventata di freschezza con l'aggiunta dell'officina di Hao's Special Works e la completa ricostruzione del menù iniziale, dal quale poter accedere in pochi attimi alle attività che interessano maggiormente i frequentatori della Los Santos multiplayer e coloro che desiderano proseguire la campagna di Michael, Trevor e Franklin.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e cogliamo l'occasione per rimandarvi al nostro speciale a firma di Alessandro Bruni su come se la cava GTA 5 nextgen su PS5.