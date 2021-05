GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S: la versione next gen ha una data!

Dopo lunghi mesi d'attesa, Rockstar Games ha finalmente svelato la data di commercializzazione ufficiale della versione next gen di Grand Theft Auto 5 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Con l'ultimo aggiornamento pubblicato dal colosso videoludico statunitense, i rappresentanti della Grande R confermano che lo sviluppo della trasposizione nextgen di GTA 5 è proseguito spedito in questi mesi e che, di conseguenza, sono in grado di rispettare le tempistiche di lancio preannunciate.

Stando a quanto illustrato da Rockstar, quindi, l'uscita della nuova versione per piattaforme di ultima generazione di Grand Theft Auto V è fissata per l'11 novembre 2021. Oltre all'annuncio della data di lancio ufficiale, l'azienda americana che ha da poco celebrato i dieci anni di L.A. Noire non ha fornito ulteriori dettagli sulle migliorie grafiche, sulle funzionalità avanzate e sulle eventuali aggiunte contenutistiche che caratterizzeranno le edizioni PlayStation 5, Xbox Series X e Series S di GTA 5.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori aggiornameti sulle novità che interesseranno l'aggiornamento next gen di Grand Theft Auto 5: intanto, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di GTA 5 con 1000 mod su RTX 3090.