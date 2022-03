GTA 5 su PS5 e Xbox Series X, niente update gratis? Uscirà anche in formato fisico

Rockstar Games ha confermato che Grand Theft Auto V per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sarà disponibile dal 15 marzo in formato digitale, i preordini apriranno molto presto e il mese prossimo il gioco uscirà anche in formato fisico.

Seguendo la strategia adottata per Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, il gioco uscirà prima in formato digitale e solo in seguito in versione fisica. Nello specifico, Rockstar Games fa sapere che l'edizione digitale sarà disponibile dal 15 marzo su PlayStation Store e Xbox Store, i preordini ed il preload saranno disponibili dall'8 marzo e in questa data scopriremo maggiori dettagli su prezzo e versioni disponibili.

Al momento non si parla di aggiornamenti gratuiti per chi possiede il gioco su PS4 e Xbox One, la versione fisica uscirà invece nel corso del mese di aprile. Rockstar chiude il post sul blog con un generico "restate connessi per maggiori dettagli", senza rivelare altre informazioni.

Non è escluso ovviamente che notizie sull'update possano essere comunicate più avanti, magari all'apertura dei preordini, ad oggi però nulla è stato confermato a riguardo e in nessun comunicato o post di Rockstar Games si parla di aggiornamenti gratuiti o a pagamento per GTA 5. Ne sapremo di più la prossima settimana.