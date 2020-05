GTA 5: qual è il miglior finale del gioco Rockstar?

Dopo una lunga serie di missioni siete finalmente giunti agli sgoccioli della campagna single player di GTA 5 e non sapete quale sia il finale più bello? Ecco alcuni consigli su quelle che sono le scelte migliori da prendere.

Alla fine di GTA V dovrete infatti prendere una difficile decisione nei panni di Franklin, personaggio centrale nella storia poiché dovrà decidere la sorte dei suoi compagni d'avventura: Trevor e Michael. Il gioco mette a disposizione del giocatore tre diversi finali e spetta all'utente decidere nel momento esatto in cui Devin Weston fa visita a Franklin, mettendolo alle strette.

3. Finale A: Trevor muore

2. Finale B: Michael muore

1. Finale C: restano tutti in vita

Il finale in cui decidete di uccidere, e riflette appieno l'anima sopra le righe del terzo protagonista di GTA 5. Per molti non sarà facile separarsi dall'eclettico criminale, ma la sequenza finale che inscena la sua morte rende pienamente giustizia al personaggio. Per quanto scenicamente virtuoso, però, questo finale è forse il meno emozionante dei tre, e vi priverà della possibilità di utilizzare Trevor nel gioco dopo la campagna singleplayer.Il finale dedicato alla morte di Michael è sicuramente il più drammatico dei tre, poiché si basa quasi del tutto sul tema del tradimento, quello provato da Michael stesso nei confronti di Franklin. Nel corso della storia, infatti, l'uomo si è comportato come un vero e proprio mentore per il giovane, ed è per questo motivo che se vorrete uccidere Michael. Oltre, ovviamente, a non poterlo più utilizzare, come nel caso di Trevor.Il terzo finale è universalmente riconosciuto come il più bello dei tre, e non è difficile capire il perché. Oltre al fatto che questo epilogo è l'unico che vi permetterà di conservare tutti e tre i protagonisti nell'endgame di GTA 5 , la portata emotiva ed epica del finale "buono" è indubbiamente la migliore. Franklin decide infatti di non uccidere nessuno dei suoi alleati e il trio. Al termine di una lunga sparatoria, potete assistere al vero filmato di conclusione: sgangherato e conciliatorio, un vero e proprio lieto fine per l'acclamatissima epopea Rockstar.