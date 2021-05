GTA 5 raggiunge il fotorealismo grazie ad una tecnologia Intel

La community di modder ha sempre dedicato una grande attenzione a Grand Theft Auto 5, titolo Rockstar Games che negli anni ha ricevuto numerose mod che ne potenziano sensibilmente il comparto grafico. Sembra però che una particolare tecnologia in sviluppo presso Intel possa superare di gran lunga il lavoro dei modder.

La tecnologia in questione non è una mod, ma una sorta di filtro che modifica l'aspetto del gioco per avvicinarlo al fotorealismo. Il risultato, come potete vedere nel filmato in apertura della notizia, è eccezionale e guardando il materiale pubblicato è probabile che facciate fatica a comprendere se si tratti di Grand Theft Auto 5 o di un video girato in una città americana. Il funzionamento della tecnologia, spiegato nel dettaglio sul sito ufficiale, punta a studiare ambienti reali per poi applicare i dati raccolti all'interno del videogioco, così da rendere ogni suo aspetto il più realistico possibile ed evitare piccoli artefatti che spezzano l'immersione.

Si tratta ovviamente di una tecnologia in via di sviluppo e non vi è modo al momento di utilizzarla. Non è però da escludere che in futuro, una volta ottimizzata, questo Photorealism Enhancement possa essere implementato all'interno di numerosi giochi per migliorarne in maniera sensibile il colpo d'occhio.

Prima di lasciarvi al filmato dimostrativo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il video che mostra GTA 5 con 1000 mod su GPU RTX 3090.