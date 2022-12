GTA 5, il ray tracing analizzato da Digital Foundry: confronto fra le 3 modalità grafiche

All'inizio di quest'anno la Los Santos di Grand Theft Auto 5 e GTA Online si è rifatta il look per non sfigurare sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. Il make up. in ogni caso, non poteva ancora dirsi completo, dal momento che ci sono voluti diversi mesi per implementare anche i riflessi ray tracing.

Con una patch pubblicata a metà dicembre, Rockstar Games ha introdotto i riflessi ray tracing nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Grand Theft Auto 5 (e di conseguenza anche in GTA Online), potenziando ulteriormente l'aspetto grafico di una produzione che dopo quasi dieci anni dal debutto non ha ancora esaurito tutto ciò che ha da dire. Un evento di tale portata non è sfuggito al collettivo di Digital Foundry, che si prodigato in un'approfondita analisi tecnica dell'aggiornamento.

Coloro che giocano Grand Theft Auto 5 su PlayStation 5 e Xbox Series X possono ora optare per la Modalità Grafica Fedeltà, che aggiunge i riflessi su una moltitudine di superfici, incluse la carrozzerie delle automobili, le pozze d'acqua, i vetri e altre ancora, a discapito del framerate, che scende a 30fps. Volendo, possono optare anche per una via di mezzo, ossia la Modalità Grafica Performance RT, che cerca di raggiungere i 60fps con dei riflessi ray tracing di minor qualità. Resta ancora disposizione la classica Modalità Grafica Performance, che gira a 60fps e rinuncia totalmente a qualsiasi effettistica ray tracing.

La lunga video analisi di Digital Foundry, che per vostra comodità abbiamo anche allegato in apertura di notizia, confronta le tre modalità grafiche in molteplici scenari e situazioni, offrendo una panoramica completa dei punti di forza (e debolezza) di ognuna di esse. Voi per quale avete optato? Ditecelo nei commenti!