GTA 5 e RDR 2: ecco come girano in 4K e Ray Tracing con GPU Nvidia di fascia alta

L'ormai celebre youtuber DubStepZz decide di aggiornare il suo (già mostruoso) PC gaming per spingere la grafica di di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 ai limiti del fotorealismo grazie alle ultime GPU Nvidia di fascia alta e alle mod che simulano il Ray Tracing.

Il primo video del creatore di contenuti è ovviamente dedicato a Grand Theft Auto 5, il suo cavallo di battaglia: la versione del kolossal di Rockstar Games utilizzata dallo youtuber è pesantemente modificata e integra modelli poligonali, texture ad altissima definizione e i tool ReShade che simulano gli effetti di Ray Tracing. Per ottenere questi risultati senza scendere a compromessi con il framerate (che difatti rimane stabilmente ancorato sui 60fps), l'autore si è avvalso di una configurazione hardware aggiornata con una scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Ti.

Per quanto riguarda il secondo filmato che trovate in calce alla notizia, DubStepZz ha invece scelto di affidarsi a una fiammante Nvidia TITAN RTX per esplorare la Frontiera digitale di Red Dead Redemption 2 con una risoluzione di 8K e un sistema di illuminazione in tempo reale in DXR grazie, anche qui, ai polivalenti strumenti del tool ReShade. Come di consueto, servitevi pure del modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate di questi progetti.