GTA 5, RDR e oltre: giochi Rockstar su Steam apparsi e scomparsi per errore

Con il nuovo anno che ha portato con sé uno straordinario successo per Steam,- con oltre 26 milioni di giocatori connessi contemporaneamente a marzo 2021 - la piattaforma di casa Valve resta un punto di riferimento centrale per l'utenza PC.

Nonostante la natura di veterano del settore, tuttavia, talvolta Steam accoglie alcuni eventi piuttosto misteriosi. Nel corso della giornata odierna, - martedì 20 aprile - ad esempio, i giochi di casa Rockstar Games sono stati protagonisti di una bizzarra sequela di episodi alquanto bizzarri. Da Grand Theft Auto 5 sino a Red Dead Redemption 2, passando per altre produzioni del celebre colosso videoludico, sono infatti improvvisamente scomparsi dallo store digitale.

In breve tempo, ad ogni modo, la problematica è stata risolta, con il ripristino dei titoli sugli scaffali virtuali di Steam. Peccato che con essi abbiano fatto ritorno anche molteplici titoli Rockstar Games non più distribuiti dallo store Valve. Tra questi ultimi possiamo ad esempio citare Midnight Club 2, Max Payne, Grand Thef Auto o Grand Theft Auto II. Per un breve periodo, la community Steam ha dunque potuto realizzare l'acquisto dei giochi in questione, prima che il portale intervenisse nuovamente per ritirare ancora una volta le produzioni dal commercio. La situazione appare ora correttamente ripristinata.