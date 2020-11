GTA 5 e Red Dead Redemption 2, i dati di vendita: nuovo report finanziario da Take-Two

È tempo di report finanziari da parte di molte software house e colossi videoludici, tra i quali ha trovato spazio anche Take-Two Interactive, casa madre di molti team di sviluppo, inclusa la talentuosa Rockstar Games.

Durante l'ultimo meeting finanziario, la dirigenza della Compagnia ha avuto modo di condividere dati molto interessanti. Tra questi hanno trovato spazio i dettagli sulle performance commerciali registrate da due delle più recenti hit del team di sviluppo. Sul fronte di Grand Theft Auto V, Take-Two conferma che, dal momento del lancio, la produzione open-world ha venduto ben 135 milioni di copie, qualificandosi come un successo indiscusso.

Nella medesima occasione, Take-Two Interactive ha inoltre presentato i dati di vendita aggiornati legati a Red Dead Redemption 2. L'epopea western di Arthur Morgan, esordita sul mercato nel corso del 2018, ha totalizzato sino ad ora oltre 34 milioni di copie. Un risultato ovviamente inferiore a quello senza precedenti di GTA 5, ma decisamente notevole per la produzione Rockstar Games.



Al momento, vige il riserbo più assoluto su quelle che saranno le prossime produzioni della software house. Mentre continuano a rincorrersi rumor su di un GTA 6, il team non offre alcuna conferma sull'esistenza del progetto. I giocatori possono invece attendere l'esordio della versione next gen di GTA 5.