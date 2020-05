GTA 5 e Red Dead Redemption 2: numeri da record per i due giochi Take-Two

Non è un mistero che GTA V e Red Dead Redemption 2 siano assoluti campioni di vendita, nel primo caso parliamo di uno dei videogiochi più venduti della storia con oltre 100 milioni di copie distribuite. Take-Two ha diffuso ora i dati di vendita aggiornati di entrambi i titoli.

Scopriamo così come GTA 5 ha sfondato il tetto delle 130 milioni di unità distribuite su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360 (anche se queste ultime due versioni non sono più commercializzate dal 2016) mentre Red Dead Redemption 2 ha superato quota 31 milioni di copie su PS4, Xbox One e PC.

Si tratta di numeri davvero incredibili che certamente pongono basi solide per quanto riguarda GTA 6 e Red Dead Redemption 3, progetti non ancora annunciati ma che inevitabilmente sembrano destinati a vedere la luce nei prossimi anni, con Grand Theft Auto 6 già in cima alle classifiche dei most wanted per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ricordiamo che GTA 5 è gratis su PC via Epic Games Store, avete tempo fino alle 17:00 di oggi (giovedì 21 maggio) per scaricare gratis il gioco, una volta riscattato quest'ultimo sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo e lo stesso vale per la componente multiplayer GTA Online.