GTA 5 e Red Dead Redemption 2 potrebbero supportare Smart Delivery su Xbox Series X?

La funzionalità Smart Delivery di Xbox Series X sembra aver incuriosito notevolmente i giocatori: Cyberpunk 2077 e Halo Infinite sono i primi giochi annunciati con il supporto per questa opzione ma altri titoli potrebbero essere svelati nelle prossime settimane... tra questi anche GTA 5 e Red Dead Redemption 2?

Non ci sono notizie ufficiali in merito ma secondo alcune speculazioni del DailyStar UK, Rockstar Games potrebbe proporre versioni Next-Gen di Grand Theft Auto V/GTA Online e Red Dead Redemption 2/Red Dead Online tramite Smart Delivery, così da allungare ulteriormente la vita commerciale dei due giochi senza dover attendere ulteriori riedizioni come capitato nel caso di GTA V.

Il quinto episodio della serie criminale per eccellenza è stato lanciato nel settembre 2013 su PS3 e Xbox 360 per poi arrivare alla fine del 2014 anche su PlayStation 4 e Xbox One con un comparto tecnico migliorato e alcune novità legate al gameplay.

Difficilmente Rockstar Games abbandonerà i due giochi con l'arrivo della Next-Gen, in particolare nel caso di GTA V, titolo che ad oggi continua a vendere come un moderno AAA, come testimoniano le oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio. E' presto per sbilanciarsi forse, ma certamente Smart Delivery apre nuovi scenari in tal senso...