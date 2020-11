GTA 5 e Red Dead Redemption 2 retrocompatibili con PS5 e Xbox Series X: i dettagli

A pochi giorni dal lancio di PS5 e Xbox Series X, Rockstar Games ha finalmente svelato i dettagli relativi alla retrocompatibilità dei suoi due giochi di punta, Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2, e dei suoi classici.

Gran Theft Auto 5 (GTA Online incluso) e Red Dead Redemption 2 potranno essere giocati sia su PlayStation 5 sia su Xbox Series X|S grazie alle funzioni di retrocompatibilità delle due console next-gen. I giocatori non dovranno far altro che inserire i loro dischi nei lettori, oppure, se li hanno acquistati in formato digitale, scaricarli dalla propria raccolta. Per forza di cose, i possessori delle versioni fisiche di Red Dead Redemption 2 e GTA 5 non potranno giocarci su PlayStation 5 Digital Edition e Xbox Series S, dal momento che sono prive del lettore dei dischi.

I salvataggi di entrambi i giochi potranno essere trasferiti da PS4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series X|S, tramite un supporto USB, via LAN, oppure usufruendo dei servizi di cloud storage delle due piattaforme. I progressi di GTA Online e Red Dead Online verranno trasferiti automaticamente, a patto che vengano utilizzati gli stessi account di PlayStation Network o Xbox Live. Al momento, non sono previste della patch next-gen per GTA 5 e Red Dead Online: sulle console di nuova generazione gireranno le medesime versioni per PS4 e Xbox One, con tempi di caricamento più rapidi e framerate stabilizzati. Per maggiori dettagli in merito attendiamo delle prove sul campo approfondite.

Rockstar ha inoltre confermano la piena retrocompatibilità di L.A. Noire su PS5 e Xbox Series X|S, e di L.A. Noire: VR Case Files su PlayStation 5 via PlayStation VR (ricordate che serve l'adattatore gratis per la PS Camera). In aggiunta, i seguenti giochi già retrocompatibili con Xbox One lo saranno anche con Xbox Series X|S (si tratta classici per Xbox e Xbox 360):

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents Table Tennis

Bully

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

I seguenti, già funzionanti su PlayStation 4, sarannoIntanto, i membri abbonati a PlayStation Plus continueranno a guadagnare 1 milione di GTA$ per ogni mese che giocano a GTA Online su PS4 fino al lancio di GTA Online stand-alone per PlayStation 5 , fissato nel 2021.