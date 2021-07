GTA 5 riceve FidelityFX Super Resolution con una mod: il risultato è sorprendente

Durante il lancio di FidelityFX Super Resolution, AMD ha coinvolto alcuni studi partner nello sviluppo di FSR fra cui Luminous, al lavoro su Forspoken per PC e PS5, e gli sviluppatori di The Riftbreaker, per alcuni commenti a caldo su questa nuova tecnologia di upscaling.

I primi giudizi sono stati complessivamente positivi e anche la nostra prova di FSR ha evidenziato le sue potenzialità, ma ciò che più di tutto ha catalizzato la nostra attenzione è stato quell'insieme di voci all'unisono che ne decantava la velocità d'implementazione. Un elemento che per il futuro di questa tecnica potrebbe rivelarsi cruciale.

Oggi finalmente arriva il primo, curioso esempio pratico di quanto affermato dagli sviluppatori. Un utente e modder di Reddit, al secolo NarutoUA, ha pensato bene di implementare FSR all'interno di GTA5 per verificare sia tali affermazioni che la bontà di questa metodica di upscaling.

Partendo dal presupposto che non consigliamo di scaricare materiale non verificato dalla rete, ci limiteremo a commentare le evidenze mostrate nel video in apertura.

Un aspetto particolarmente curioso di questa vicenda riguarda le modalità con cui il modder è entrato in possesso delle librerie necessarie. Attualmente infatti AMD non ha ancora rilasciato il codice della tecnologia, dunque per ottenerlo si è reso necessario estrarre i DLL da uno dei titoli già compatibili.

L'appassionato modder è riuscito brillantemente nel suo obiettivo, andando a rimpiazzare del tutto l'upscaler del motore di gioco con quello proposta da AMD. Nel breve footage possiamo chiaramente apprezzare come, senza alcun drop nel framerate, FSR sia in grado di restituire un'immagine più nitida rispetto allo Scaler del titolo di Rockstar Games grazie allo sharpener integrato che sostituisce FidelityFX CAS.

Chiaramente il workflow necessario per l'implementazione ufficiale è più lungo e laborioso, ma questo breve esperimento dimostra a chiare lettere che AMD è riuscita nel suo intento principale, ovvero quello di rendere questa metodica aperta, compatibile e di facile adozione.