GTA 5 su Rockstar Launcher: corretto il bug che impediva di giocare offline

Il lancio del Rockstar Games Launcher ha creato alcuni problemi ai giocatori, tra cui un bug di Grand Theft Auto 5 che impediva di giocare offline, costringendo gli utenti ad essere sempre connessi per avviare una partita. Si tratta(va) di un problema noto, ora risolto.

La pagina delle FAQ sul sito di Rockstar Games avverte che questo problema tecnico è stato definitivamente risolto, per tornare a giocare offline con GTA V vi basterà avviare Game Launcher, eseguire il login al vostro account e aggiornare Grand Theft Auto 5 all'ultima versione disponibile, passaggio necessario per installare la più recente patch che elimina il bug dell'always online.

Rockstar Games Launcher è stato reso disponibile a inizio settimana su PC con l'obiettivo di diventare un vero e proprio centro di controllo per la gestione dei giochi Rockstar Games, effettuando il download del client i giocatori riceveranno in regalo una copia di Grand Theft Auto San Andreas, vostra per sempre una volta aggiunta alla libreria.

In molti hanno speculato riguardo una possibile connessione tra il Rockstar Launcher e l'arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC, al momento però la compagnia non ha annunciato un porting Windows del gioco e dunque si tratta di semplici speculazioni da prendere con le dovute precauzioni.