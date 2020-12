GTA 5 RolePlay: paura e delirio a Los Santos in un server pieno di Babbi Natale criminali!

A Natale si è tutti più buoni... ma non a Los Santos! Diversi fan del RolePlay in GTA 5 hanno infatti deciso di celebrare "a modo loro" la ricorrenza creando, strano a dirsi, un esercito di Babbi Natale criminali!

Incuranti dell'attrattiva esercitata dalle spiagge assolate dell'espansione di GTA Online The Cayo Perico Heist e dalle luci scintillanti dei tavoli da poker di Colpo al Casinò Diamond, gli appassionati di RolePlay si sono dati appuntamento in un server mod di Grand Theft Auto 5 per divertirsi a derubare banche, assaltare passanti e portare scompiglio per le strade di Los Santos indossando tutti una tenuta a tema natalizio.

A renderci partecipi di queste insolite attività festive sono i giornalisti di PCGamer.com, con una singolare "letterina di Natale" che ripercorre le folli gesta compiute da chi si sta dando alla pazza gioia in uno dei tanti server mod di GTA 5 che popolano la rete e contribuiscono a rinsaldare il legame della community nell'impaziente attesa per il reveal di GTA 6.

Cosa ne pensate di questo bizzarro "esperimento videoludico"? Su queste pagine trovate un nostro video sulle RolePlay Mod di GTA 5 in cui approfondiamo le dinamiche di gameplay instaurate da chi si diverte con GTA 5 in GDR.