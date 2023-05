GTA 5 e i segreti del kolossal Rockstar: quanti abitanti ha Los Santos?

Dopo esserci reimmersi nelle atmosfere di Grand Theft Auto con il nostro approfondimento sulla città a cui è ispirata Los Santos di GTA 5 e dove si trova, proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei segreti della tentacolare metropoli che fa da sfondo all'odissea criminale di Michael, Trevor, Franklin.

La città virtuale che, dal 2013, ha accolto oltre 180 milioni di giocatori stando alle vendite globali di GTA 5, si distingue non solo per la straordinaria caratterizzazione dei suoi quartieri, ma anche per la sensazione unica che viene offerta a chi, esplorandola, entra a far parte di un tessuto urbano in costante mutamento.

Dalle auto che sfrecciano lungo le lingue d'asfalto che si innervano tra i grattacieli e le villette a schiera dei sobborghi, fino alle scintillanti luci dei negozi presi d'assalto dai turisti (e saltuariamente anche da tizi incappucciati in cerca di soldi facili o di un pasto gratis in gattabuia), Los Santos è una città che rispecchia la vita frenetica dei suoi abitanti.

Cuore pulsante della storia dei personaggi di Grand Theft Auto V e delle attività svolte dagli utenti di GTA Online, Los Santos è la vera 'protagonista silenziosa' del kolossal sandbox di Rockstar Games: non è un caso, quindi, se negli anni sempre più appassionati si sono chiesti quanto possa essere davvero grande e popolosa questa metropoli ispirata a Los Angeles.

Gli sviluppatori, ovviamente, si sono ben guardati dal fornire dei dati ufficiali sulla vera densità demografica di Los Santos, sia perché si tratta di un dettaglio non influente ai fini della trama sia in funzione della volontà di non offrire sponde ai detrattori che, spesso in maniera pretestuosa e superficiale, si dilettano nel criticare l'eccessivo realismo di questa serie cavalcandone l'onda del successo commerciale.

Come facilmente prevedibile, le teorie più accreditate della community si rifanno così alle innegabili similitudini tra Los Santos e Los Angeles: la metropoli di GTA 5, d'altronde, non è che una versione in scala - seppur fortemente stereotipata - della grande città californiana che conta attualmente circa 3,84 milioni di abitanti (dati del censimento del 2021). Fatte le dovute proporzioni, quindi, presumibilmente l'ambientazione videoludica di Los Santos dovrebbe vantare all'incirca 4 milioni di abitanti 'fittizi', senza contare le restanti cittadine e comunità rurali dell'intera regione di San Andreas.