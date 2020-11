GTA 5 diventa un set musicale: arriva The Valley of the Pagans dei Gorillaz

Non è certamente la prima volta che l'universo dei videogiochi fa capolino in quello discografico, con sempre più numerose collaborazioni pronte a presentarsi al pubblico.

Per citare dei casi recenti, abbiamo potuto osservare la partnership tra Stormzy e Watch Dogs: Legion, con il video ufficiale del nuovo singolo "Rain" girato interamente all'interno della Londra virtuale creata da Ubisoft. Ora, è invece il turno dei Gorillaz, celebre gruppo hip-hop di origine britannica. Fondata nel corso degli Anni Novanta, la band si è guadagnata i riflettori globali con la pubblicazione dell'album omonimo "Gorillaz". Quest'ultimo, in particolare, conteneva il singolo "Clint Eastwood", diventato in breve tempo un inarrestabile tormentone radiofonico, in grado di vendere ben 6 milioni di copie in tutto il mondo.



Dopo "The Now Now", pubblicato nel 2018, il 2020 ha visto tornare i Gorillaz sul mercato discografico con un nuovo album: "Song Machine, Season One: Strange Timez". Da quest'ultimo è tratto il singolo inedito "The Valley of the Pagans", realizzato in collaborazione con Beck. Ebbene, per realizzare il video ufficiale del brano, il gruppo ha scelto una location decisamente d'eccezione: l'universo di Grand Theft Auto V! Potete visionare il risultato finale direttamente in apertura a questa news, cosa ve ne pare? Nel frattempo, GTA 5 continua a vendere senza sosta all'interno della community videoludica.