GTA 5 sfonda tutto con 180 milioni di copie vendute, bene anche RDR2

Take-Two Interactive ha annunciato che GTA V ha raggiunto e superato quota 180 milioni di copie vendute dal settembre 2013 al 31 marzo 2023. Cinque milioni di unità sono state vendute nell'ultimo trimestre, impressionante per un gioco che quest'anno festeggia il suo decimo anniversario.

GTA 5 ha incassato oltre un miliardo di dollari, in totale la serie GTA ha generato introiti per oltre 8 miliardi di dollari grazie a 400 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo. GTA 5 è uno dei videogiochi più venduti di sempre e la sua marcia trionfale continua in attesa dell'annuncio e dell'uscita di GTA 6.

A questo proposito, Rockstar ha confermato che "il nuovo gioco della serie è in fase attiva di sviluppo", non c'è ancora una data di lancio ma si pensa che il nuovo GTA possa essere uno dei giochi previsti per il prossimo anno fiscale, con un debutto programmato nel periodo che va dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2025.

In aggiunta, il publisher ha parlato brevemente anche di Red Dead Redemption 2, il blockbuster di Rockstar Games ha venduto 53 milioni di copie dal lancio ed è il secondo gioco più venduto (vendite in dollari) negli Stati Uniti degli ultimi cinque anni. La serie Red Dead ha totalizzato ad oggi oltre 75 milioni di copie vendute.