GTA 5: da dove spunta questa finestra in casa di Michael?

Nel corso degli anni Rockstar Games s'è distinta per la maniacale cura per i dettagli che infonde in ognuna delle sue produzioni, ma anche ai migliori può capitare una svista di tanto in tanto, come testimonia questo strambo lucernario presente nella casa di Michael in Grand Theft Auto 5.

Quante volte avete visitato la casa di Michael? Probabilmente una marea, visto e considerato che GTA 5 è in giro da più di dieci anni e ancora non intende andarsene in pensione. Siamo tuttavia pronti a scommettere che la maggior parte di voi non si è mai resa conto della stranezza del lucernario posizionato esattamente sopra le scale che portano al piano superiore.

Date un'occhiata al video allegato in cima a questa notizia e capirete subito di cosa stiamo parlando. Esatto, dall'esterno della villetta non vi è alcuna traccia della presenza del lucernario! Dall'interno Michael può godersi la vista dei grattacieli di Los Santos, del firmamento notturno oppure del cielo azzurro, ma è evidente che i grafici di Rockstar si sono scordati di creare il suo corrispettivo dall'esterno. Dall'alto, infatti, il tetto appare del tutto privo di finestre o aperture, dando forma ad un effetto che, una volta notato, non può che stranire.

Come ha fatto Rockstar Games, solitamente molto attenta ai dettagli, a non accorgersi di un errore del genere? È probabile che l'abitazione di Michael sia andata incontro a numerosi rimaneggiamenti nel corso dello sviluppo di Grand Theft Auto 5 e che qualcosa sia comprensibilmente sfuggita nel processo. È altrettanto possibile che, pur avendolo notato e nonostante le differenti riedizioni del gioco, gli sviluppatori abbiano preferito non correggerlo per evitare di scatenare altri bug: i codici di giochi così complessi possono essere un incubo da gestire e, spesso e volentieri, rappresentano il frutto di un bel po' di compromessi in fase di programmazione!

Che dite, gliela perdoniamo questa svista? (Ri)guardiamoci il trailer di presentazione di GTA 6 e non pensiamoci più!