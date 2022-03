GTA 5 Story Mode e GTA Online: il sistema di trasferimento salvataggi è attivo

In vista del lancio della versione nextgen di GTA Online e Grand Theft Auto V su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Rockstar attiva il sistema di trasferimento dei salvataggi della Story Mode e del multiplayer.

I giocatori di GTA 5 possono perciò iniziare a trasferire i loro progressi nella Storia e in GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S servendosi del sistema di migrazione una tantum appena lanciato da Rockstar Games.

Per eseguire questa operazione, basta avviare GTA V sulla propria console PS4 o Xbox One e selezionare l'opzione Trasferisci il Salvataggio della Partita dalla scheda "Gioco" del menù di pausa. Il sistema di trasferimento memorizza un solo personaggio per piattaforma: l'operazione di migrazione deve essere finalizzata su PS5 o Xbox Series X/S entro 90 giorni.

I giocatori con un account Rockstar Games Social Club potranno effettuare la migrazione dei progressi del personaggio di GTA Online a partire dal 15 marzo, dopo aver avviato il gioco (nella sua versione nextgen) sulla nuova console. Il sistema di trasferimento include i progressi del personaggio, il saldo in GTA$, le statistiche, i veicoli e le proprietà, oltre ad armi, abbigliamento e attività personalizzate.

La fase di preordine di GTA 5 nextgen e GTA Online partirà l'8 marzo su PlayStation Store e Microsoft Store. Il lancio delle edizioni di ultima generazione di Grand Theft Auto V e della modalità multiplayer stand-alone è invece previsto per il 15 marzo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sulle modalità grafiche di GTA 5 nextgen.