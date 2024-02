GTA 5, il suo successo è intramontabile: vendute oltre 195 milioni di copie nel mondo

Passano gli anni, ma non viene meno il divertimento con l'ultimo capitolo della saga Rockstar Games di Grand Theft Auto. Pochi mesi fa, nel corso del novembre 2023, vi abbiamo riportato alcune novità sui dati di vendita di GTA 5 che è arrivato a 190 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Eppure, il successo del titolo non accenna a tramontare.

Gli ultimi aggiornamenti in tal senso, sopraggiunti a distanza di alcune settimane dall'ufficializzazione dell'addio al Rockstar Editor di GTA 5 per PS4 e Xbox One, rivelano quanto l'ultima iterazione del brand sia ancora sulla cresta dell'onda. GTA 5 e GTA Online hanno piazzato oltre 195 milioni di copie sul mercato. Si tratta di un risultato che poche IP della storia videoludica possono vantare dalla loro, ma per Grand Theft Auto 5 questo potrebbe essere solo l'inizio.

Manca ancora parecchio tempo dall'uscita di GTA 6 su console e PC, il che potrebbe far lievitare parecchio i numeri raggiunti dal suo predecessore ancora in vita e longevo, in vista di un avvenire edulcorato da un progetto con un potenziale incredibile. GTA 5 si appresta a raggiungere la soglia delle 200 milioni di unità vendute in tutto il mondo, e non è detto che non si possa conseguire tale traguardo nell'arco di poche settimane. Siete sorpresi dal quantitativo di copie piazzate dalla grande epopea targata Rockstar Games nel corso di tre generazioni videoludiche? Fateci sapere la vostra opinione sul successo intramontabile di Grand Theft Auto 5 qui sotto con un commento.