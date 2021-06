GTA 5 iper realistico con le mod grafiche su PC: eccolo in azione in 8K

Pubblicato originariamente nel 2013 su console di settima generazione, Grand Theft Auto V rimane ad oggi un titolo dal grande impatto visivo, specialmente considerando quanto la community dei modder continui ad impegnarsi per abbellire ulteriormente l'open world sandbox nella sua versione PC.

Il canale YouTube Digital Dream ha recentemente mostrato un nuovo showcase in cui possiamo ammirare una versione del titolo di Rockstar Games pesantemente moddata. Il risultato che scaturisce dall'unione di mod come QuantV 3D Clouds, Real Basement, e Realistic Traffic è piuttosto impressionante e contribuisce a restituire un colpo d'occhio mai così tanto realistico per il sandbox open world. È sicuramente notevole come un titolo con così tanti anni sul groppone riesca ancora a sorprendere dal punto di vista tecnico, grazie anche al supporto della community che tutt'oggi continua a realizzare nuovi contenuti per il gioco. Potete dare uno sguardo al tutto tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Una versione next-gen ufficiale di GTA V sarà pubblicata da Take-Two Interactive e Rocktar Games l'11 novembre di quest'anno nei formati PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, facendo sì che il gioco attraversi ben tre generazioni di console videoludiche. Non è ancora chiaro quali saranno le migliorie concrete di questa nuova edizione, ma Take-Two ha promesso più di una semplice rematered.