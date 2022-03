GTA 5 supera Elden Ring: è primo nelle classifiche digitali del Regno Unito

L'uscita delle edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto V ha dato l'ennesima spinta al kolossal firmato Rockstar Games, che a distanza di quasi 9 anni dal suo esordio continua ad essere onnipresente in quasi ogni classifica di vendita a livello internazionale.

Nella chart relativa alle vendite digitali nel Regno Unito, avvenute nella settimana compresa tra il 14 e il 20 marzo 2022, GTA V ha agguantato il gradino più alto del podio, spodestando Elden Ring dalla prima posizione dopo quasi un mese di dominio, e sceso adesso al comunque onorevole secondo posto. Le edizioni next-gen del titolo Rockstar segnano così il secondo miglior lancio digitale in UK dall'inizio del 2022, dietro solamente all'opera di From Software. Andando più nello specifico, il 55% delle versioni digitali sono state acquistate su PS5 e il 35% su Xbox Series X/S, mentre su Xbox One si arriva al 6%, su PC al 3% e infine PS4 non va oltre l'1%.

Terza posizione invece per GTA Online, venduto separatamente su PS5 e Xbox Series X/S a differenza delle altre edizioni dove è invece collegato al quinto episodio e dunque disponibile "gratis". Di seguito ecco l'ultima classifica:

Grand Theft Auto V Elden Ring Grand Theft Auto Online WWE 2K22 Gran Turismo 7 F1 2021 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Red Dead Redemption 2 Persona 4 Arena Ultimax

Per ulteriori approfondimenti, ecco come se la cava GTA 5 su PS5. Nonostante il successo, GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S è stato vittima di review bombing, non numerosi giocatori che sembrano non aver apprezzato l'ennesimo ritorno del quinto capitolo sotto nuova veste.