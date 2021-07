GTA 5, lo sviluppo delle mod 'nostalgiche' continua: Vice City in un video 4K Ray Tracing

A dispetto del pugno duro di Rockstar con i modder di GTA 5, gli sviluppatori amatoriali continuano a sfornare Remaster non ufficiali dei capitoli più amati della serie di Grand Theft Auto. Gli youtuber di GameSource mostrano ad esempio l'eccezionale lavoro portato avanti dai modder con il progetto di GTA Vice City 2.

Il filmato confezionato dai creatori di contenuti sfrutta la potenza computazionale di una fiammante NVIDIA GeForce RTX 3090 per mostrare a schermo il risultato del lavoro svolto da diversi sviluppatori indipendenti impegnati nella ricostruzione degli indimenticabili scenari di GTA Vice City.

Per il momento, tutte le mod "nostalgiche" utilizzate per dare forma a questo video 4K in Ray Tracing sono state risparmiate dall'ondata di ban di Rockstar Games, presumibilmente in funzione delle modalità di distribuzione scelte dai rispettivi autori (tramite piani di abbonamento su Patreon).

Date perciò un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questa ricostruzione fan made dell'esperienza free roaming di Grand Theft Auto Vice City. Già che ci siamo, ricordiamo a tutti gli esploratori di Los Santos che Rockstar sta offrendo un ricco bonus gratis per il successo di Los Santos Tuners, l'ultimo "Major Update" di GTA Online approdato di recente su PC, PlayStation e Xbox.