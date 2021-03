GTA 5: in sviluppo la mod che pone fine ai lavori del Mile High Club

Sebbene Grand Theft Auto Online abbia subito diverse evoluzioni sin dal lancio, GTA V è rimasto pressoché invariato nel tempo e un gruppo di appassionati ha deciso di dare una svecchiata alla mappa ponendo fine ai lavori del più alto edificio di Los Santos.

Parliamo proprio del Mile High Club, l'enorme struttura incompleta e protagonista di svariate missioni della campagna. Stanchi di continuare a vederla incompiuta, alcuni modder hanno deciso di organizzarsi e dare il via allo sviluppo di un aggiornamento della mappa che sostituisse al cantiere in corso un edificio vero e proprio. Lo sviluppo della mod, il cui nome è Rags and Riches, prosegue ormai da un anno e a breve chiunque abbia supportato il progetto su Patreon potrà provare con mano tutte le novità della mappa, invece tutti gli altri dovranno attendere la pubblicazione della versione finale della mod e possono ingannare l'attesa dando un'occhiata al trailer.

Per quello che riguarda i contenuti, Rags and Riches introduce una versione completa del Mile High Club e una rivisitata del Facade Theatre, entrambe ricostruite sia per gli esterni che per gli interni. Per mettere in evidenza il lavoro svolto, le nuove location faranno da sfondo ad una serie di missioni che i giocatori potranno affrontare nei panni di Franklin, Trevor, Michael o del personaggio creato in GTA Online.

Sapevate che secondo alcune voci di corridoio il trailer della versione PS5 e Xbox Series X di GTA V verrà pubblicato a breve? Pare inoltre che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X non sarà una semplice remaster.