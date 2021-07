GTA 5, Take-Two dura con i modder: offline numerose mod come Vice City Overhaul

Con l'obiettivo di tutelare le sue proprietà intellettuali, Take-Two Interactive - società madre di Rockstar Games - si è affidata al DMCA per far sparire dalla rete alcune delle mod più celebri di Grand Theft Auto 5 e dei GTA del passato.

Sono molte le mod ad averne fatte le spese, a partire dalla popolare Vice City Overhaul, che ricreava la Città del Vizio con le sue atmosfere anni '80 all'interno di GTA 5. Hanno fatto la stessa fine GTA: Liberty City, una total conversion di GTA 3 all'interno del motore di Vice City; Vice Cry, che rimpiazzava le texture e i modelli del classico del 2002 con delle versioni in alta risoluzione; GTA Underground, che combinava le mappe di GTA 3, Vice City, San Andreas, Bully, Manhunt e Manhunt 2; i porting per PC di Liberty City Stories e Vice City Stories; e molte, moltissime altre.

La community del modding si è riunita in un topic su GTA Forums, dove sta tenendo traccia di tutte le mod fatte sparire dal web da Take-Two. È stato inoltre scoperto che il regolamento ufficiale di Rockstar Games in merito alle mod single player è stato silenziosamente aggiornato nel 2019, con l'aggiunta di alcune note che vietano "l'uso o l'implementazione di altre IP (incluse le IP di Rockstar)" e la "creazione di nuovi giochi, storie, missioni o mappe". Nessuna di queste clausole era presente nella versione originale della dichiarazione di Rockstar, che non risulta nemmeno più essere reperibile nella Wayback Machine

Come mai, di punto in bianco, Take-Two ha deciso di intervenire nei confronti di giochi così vecchi? Secondo qualcuno, la compagnia potrebbe aver visto i lavori dei modder come dei concorrenti per delle ipotetiche versioni rimasterizzate di giochi come GTA 3, Vice City e San Andreas.