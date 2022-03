GTA V: tempi di caricamento a confronto tra PS4 e PS5, ecco le differenze

Con l'uscita di Grand Theft Auto V su console next-gen arrivano anche le prime comparative legate ai tempi di caricamento del gioco, in questo caso specifico prendendo in esame le versioni per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Come potete vedere nel video qui sopra a opera di VGC, per avviare la campagna dal menu principale servono poco più di 1:30 minuti mentre su PlayStation 5 bastano poco meno di 30 secondi, tempi ridotti di fatto di un terzo rispetto alla versione per la piattaforma old-gen di Sony, differenze dovute ovviamente anche all'adozione di una unità SSD su PS5 rispetto all'HDD meccanico di PS4.

IGN USA ci propone invece le differenze tra i tempi di caricamento di un autosalvataggio, su PlayStation 5 bastano appena 18 secondi mentre su PS4 servono più di due minuti. Per iniziare nuovamente una missione si attendono 17 secondi su PS4 e solo cinque secondi su PlayStation 5. Se invece volete avviare una nuova partita dovrete attendere più di due minuti su PS4 e solo 11 secondi su PS5.

GTA V è disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X/S in un pacchetto che include anche GTA Online, il gioco è in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato sugli store digitali di PlayStation e Xbox mentre non è previsto un programma di upgrade gratis per chi possiede già il gioco su PS4 e Xbox One.