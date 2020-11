GTA 5: tempi di caricamento velocissimi su Xbox Series X!

Il canale YouTube Game Riot ha pubblicato un video che mostra i tempi di caricamento di GTA V su Xbox Series X, con riferimento alla versione non ottimizzata del gioco Rockstar, dal momento che ancora non esiste un vero e proprio upgrade next-gen.

GTA V richiede meno di dieci secondi per avviare la campagna mentre dal primo avvio assoluto (dalla dashboard alla comparsa del personaggio su schermo) passano circa 37 secondi. GTA Online invece presenta tempi di caricamento leggermente più lunghi, segno di come il gioco non sia ancora stato ottimizzato per sfruttare le potenzialità delle console next-gen. Qui sotto una comparativa dei tempi di caricamento su Xbox Series X a confronto con Xbox One X per quanto riguarda giochi come No Man's Sky, Destiny 2, Call of Duty Warzone e Red Dead Redemption 2, solamente per citarne alcuni.

Xbox Series X caricamenti

Call of Duty Warzone: 16 secondi su Xbox Series X, 21 secondi su Xbox One X

16 secondi su Xbox Series X, 21 secondi su Xbox One X Warframe: 25 secondi su Xbox Series X, 91 secondi su Xbox One X

25 secondi su Xbox Series X, 91 secondi su Xbox One X Assassin's Creed Odyssey: 30 secondi su Xbox Series X, 67 secondi su Xbox One X

30 secondi su Xbox Series X, 67 secondi su Xbox One X No Man's Sky: 87 secondi su Xbox Series X, 133 secondi su Xbox One X

87 secondi su Xbox Series X, 133 secondi su Xbox One X Destiny 2: 43 secondi su Xbox Series X, 112 secondi su Xbox One X

43 secondi su Xbox Series X, 112 secondi su Xbox One X Red Dead Redemption 2: 52 secondi su Xbox Series X, 95 secondi su Xbox One X

52 secondi su Xbox Series X, 95 secondi su Xbox One X The Outer Worlds: 6 secondi su Xbox Series X, 27 secondi su Xbox One X

6 secondi su Xbox Series X, 27 secondi su Xbox One X The Evil Within 2: 33 secondi su Xbox Series X, 43 secondi su Xbox One X

33 secondi su Xbox Series X, 43 secondi su Xbox One X Sea of Thieves: 20 secondi su Xbox Series X, 81 secondi su Xbox One X

Anche The Witcher 3 ha tempi di caricamento fulminei, così come Resident Evil 2 Remake è velocissimo ad avviarsi, per iniziare a giocare in entrambi i casi bastano davvero pochissimi secondi e anche i caricamenti delle varie zone risultano rapidissimi. Per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Xbox Series X ricordandovi che la console Microsoft sarà disponibile in Europa dal 10 novembre.