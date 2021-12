GTA 5: The Contract di GTA Online è il vero seguito della storia di Franklin

The Contract di GTA Online introduce nuove missioni ambientate dopo il finale canonico di GTA 5 e vedono come protagonisti Franklin, Lamar e Dr. Dre. Si tratta perciò del vero e proprio seguito della storia di Grand Theft Auto V, un appuntamento irrinunciabile per i fan del kolossal free roaming targato Rockstar Games.

Disponibile dal 15 dicembre come update gratuito per tutti i possessori di GTA 5, The Contract segue gli eventi della campagna principale per farci partecipare alle nuove attività condotte da Franklin nell'Agenzia Soluzioni per VIP, un'organizzazione dedicata alla "risoluzione dei problemi" dell'elite di Vinewood.

Con l'aiuto di Lamar Davis, il compito affidato ai giocatori è particolarmente semplice e, al tempo stesso, tremendamente difficile, ossia quello di andare a caccia di clienti per l'Agenzia Soluzioni di Franklin stringendo alleanze e contatti con i pezzi grossi di Los Santos: tra i VIP di Vinewood ci sarà anche Dr. Dre, grande amico di DJ Pooh.

Partendo dal canovaccio narrativo della campagna principale, Rockstar ha così deciso di estenderne il perimetro per farci assistere alla nascita della nuova "creature imprenditoriale" di Franklin. Sullo sfondo delle missioni di questo supplemento alla campagna principale troviamo però tantissime novità ludiche rappresentate, ad esempio, dall'aggiornamento delle Stazioni Radio di GTA Online e dall'introduzione di una pletora di veicoli, armi e incarichi inediti.

