GTA 5: la titanica mod Vice City Remastered è disponibile gratis su PC

Stanchi della solita infornata di rumor su GTA 6 Project Americas? Il collettivo del Vice Cry Team pizzica le corde della nostalgia dei milioni di appassionati di Grand Theft Auto lanciando la versione 1.0 di Vice Cry Remastered, una gigantesca mod di GTA 5 che ricrea la mappa di Vice City.

Il progetto è nato da una costola della già enorme mod Vice Cry di GTA V e promette di regalare ai cultori della saga a mondo aperto di Rockstar Games decine di ore di divertimento tra i grattacieli della soleggiata metropoli di Vice City che ha fatto da sfondo alle avventure vissute da Tommy Vercetti nel capolavoro del 2002.

Grazie all'esperienza acquisita con il motore grafico di GTA 5, i modder della versione Remastered di Vice City integra tantissimi modelli poligonali per gli edifici, i veicoli, la vegetazione e i "complementi d'arredo urbani": i programmatori del Vice Cry Team si sono persino premurati di realizzare un generatore procedurale di auto e di PNG, due funzionalità che si integrano agli Scenari custom per facilitare la creazione di video machinima e progetti paralleli per chi si diletta nel RolePlay di GTA 5.

Diversi creatori di contenuti stanno già approfittando del lancio della versione finale di questo progetto per dare vita a filmati al limite del fotorealismo, come fatto a fine 2019 dall'ormai celebre youtuber DubStepZz con il suo video 4K di GTA 5 con Vice City in Ray Tracing. In calce alla notizia trovate delle immagini dedicate alle pittoresche ambientazioni della mod Vice City Remastered di GTA V.