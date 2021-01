GTA 5 fuori dalla Top 20 annuale dei giochi più venduti in USA:è la prima volta dal lancio

Dalle analisi di mercato condivise dal gruppo NPD sulle vendite americane di software e hardware videoludico nel corso del 2020 emerge un dato sorprendente: nella Top 20 dei giochi più acquistati in USA nell'anno appena conclusosi non trova spazio Grand Theft Auto V.

Nell'anno che ha visto trionfare Nintendo Switch nelle vendite console e la serie di Call of Duty nella classifica USA dei giochi più acquistati, il kolossal di Rockstar Games scompare dalla lista dei venti titoli più venduti negli Stati Uniti. Dall'uscita di GTA 5, avvenuta nel settembre del 2013, il capolavoro a mondo aperto della Grande R ha sempre conquistato un posto nella Top 20 dei giochi più acquistati dall'utenza americana, da qui la sorpresa generata dai dati snocciolati dall'analista NPD Mat Piscatella.

Stando a diversi addetti al settore e mebri della community che stanno commentando la notizia sui social, l'assenza dell'epopea di Michael, Trevor e Franklin dalla TOP 20 annuale dei giochi più venduti in USA potrebbe rappresentare la fine di un'era, mentre altri sottolineano come l'arrivo di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, previsto per il 2021 insieme alla riedizione next gen di GTA Online, non può che preannunciare il ritorno in classifica del titolo.

Come sottolineano i redattori di PCGamesN, oltretutto, l'uscita di GTA 5 dalla Top 20 potrebbe essere stata determinata dalla decisione assunta da Take-Two di non fornire più il resoconto delle vendite in digitale dei propri videogiochi, limitandosi a quelle su supporto fisico.