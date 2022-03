GTA 5: un nuovo trailer presenta l'audio 3D su PS5, anche in GTA Online

A pochi giorni dall'arrivo della versione per console di ultima generazione di Grand Theft Auto 5, Rockstar Games e Sony PlayStation hanno pubblicato un nuovo filmato dedicato ad una particolare feature del gioco su PlayStation 5.

Come ben saprete, il titolo in versione next-gen supporta tutte le caratteristiche uniche della console Sony. Oltre al supporto del feedback aptico e dei grilletti adattivi del DualSense, il gioco permette anche di sfruttare l'Audio 3D. A tal proposito, il team di sviluppo ha confezionato un breve filmato che permette nel giro di una manciata di secondi di comprendere perfettamente quali siano i vantaggi di questa tecnologia per chi gioca Grand Theft Auto 5 (o GTA Online, che supporta anch'esso questa feature) su PlayStation 5. Grazie all'Audio 3D è infatti possibile avere un'idea più precisa della direzione dalla quale provengono i suoni degli spari o dei veicoli in movimento, così da vivere un'esperienza più coinvolgente e anche un vantaggio in game.

Vi ricordiamo che l'Audio 3D era inizialmente compatibile solo con le cuffie utilizzate in combinazione con il controller DualSense, ma ora è possibile sfruttare questa tecnologia anche su altri dispositivi audio grazie all'apposita opzione dei menu della console Sony.

