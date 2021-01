GTA 5 si trasforma in Burnout 3 con il Rockstar Editor: l'incredibile video di un fan

Da grande appassionato di Burnout 3 Takedown, e di video machinima di GTA 5, lo youtuber LucasRPDJ ha ricreato l'esperienza arcade racing del capolavoro di Criterion servendosi del Rockstar Editor di Grand Theft Auto 5 e delle avanzate funzionalità di strumenti come Adobe Animate.

L'autore di questo simpatico progetto ha così provato a rivivere le emozioni di quello che, per stessa ammissione dello youtuber, ha rappresentato il miglior videogioco racing della sua infanzia. Per riuscire nell'impresa, il creatore di contenuti ha sfruttato i suoi anni di esperienza con gli strumenti del Rockstar Editor di GTA 5 per rievocare la funambolica esperienza di guida di Burnout 3.

Una volta reinscenate le gare e le sfide Crashbreaker sfrecciando per le strade di Los Santos, LucasRPDJ ha utilizzato Adobe Animate per ricostruire a schermo l'HUD e tutti gli elementi dell'interfaccia di Burnout 3 Takedown. Per pizzicare ulteriormente le corde della nostalgia dei tanti cultori della serie arcade racing di EA, lo youtuber si è infine premurato di ridurre la risoluzione delle scene immortalate a schermo, non prima però di alterare il framerate e modificare l'inquadratura per dare a GTA 5 l'aspetto di una fittizia Remastered PS4 di Burnout 3.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa reinterpretazione moderna di Takedown, ma prima vi consigliamo di ammirare la scena di GTA 5 ricreata dagli attori di Franklin e Lamar.