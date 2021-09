GTA 5: un trofeo non può più essere ottenuto perché sono stati rimossi i Job

Lo scorso luglio, poco prima della pubblicazione del corposo aggiornamento Los Santos Tuners per GTA Online, Rockstar Games ha annunciato che di lì a poco avrebbe dato il via rimozione di alcuni Job (Attività Individuali) dalla lista di modalità affrontabili per far posto ai nuovi contenuti e migliorare il matchmaking.

La prima attività a farne le spese è stata la Modalità Competizione Caccia al Bombushka, introdotta nel settembre del 2017 sulla scia dell'aggiornamento Smuggler's Run, ma ben presto hanno fatto la stessa fine anche altri Job, come le modalità Paracadute, le gare Target Assault, le Missioni Versus e numerose Modalità Competizione. L'inevitabile malumore della comunità è inoltre stato esacerbato da un "effetto collaterale" con cui nessuno avrebbe mai immaginato di avere a che fare: a quanto sembra, il trofeo/achievement Numero Uno (che chiede ai giocatori di arrivare primi in tutti i tipi di partite competitive) non può più essere ottenuto, dal momento che non è più possibile affrontare i match e le gare che hanno a che fare con il paracadute e i veicoli acquatici, indispensabili per il suo sblocco.

Gli utenti sono riusciti ad elaborare un workaround per le gare marittime (è possibile crearle e aggiungerle ad una playlist dal sito di GTA 5), purtroppo ciò non può essere fatto con le modalità paracadute. Ciò significa che, allo stato attuale, i giocatori sprovvisti del trofeo/achievement Numero Uno non possono completare tutti i requisiti necessari al suo conseguimento, e di conseguenza non hanno modo di "millare" il gioco su Xbox o sbloccare il Trofeo di Platino su PlayStation. Una situazione paradossale, dal momento che è venuta a crearsi a pochi mesi dal lancio di GTA 5 Enhanced Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Resiste, in ogni caso, un piccolo barlume di speranza: Rockstar Games ha specificato che i Job ruoteranno nel tempo, quindi è possibile che le modalità Paracadute siano destinate a fare il loro ritorno, prima o poi.