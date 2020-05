GTA 5: trucchi e codici per generare i veicoli istantaneamente

Dopo avervi proposto i trucchi di GTA 5 per sbloccare l'invincibilità, le armi infinite e altri vantaggi nel gioco, in questa mini-guida di Grand Theft Auto 5 vi forniremo invece i codici e i trucchi che permettono di generare istantaneamente i veicoli di cui avete bisogno.

I codici e i trucchi di GTA 5 riportati di seguito permettono di generare istantaneamente veicoli come elicotteri, aerei, limousine e auto sportive. Vediamo come attivarli su PC, PS4 e Xbox One.

Come attivare i trucchi di GTA 5 su PC

Il modo più semplice per inserire i trucchi su PC è quello di aprire la console (con il tasto tilde "~") e digitare il relativo codice. In alternativa, se giocate con un pad PS4 o Xbox One potete seguire la stessa procedura descritta per le versioni console di GTA 5.

Come attivare i trucchi di GTA 5 su PS4 e Xbox One

Per attivare i trucchi di GTA 5 su PS4 e Xbox One potete inserire la relativa sequenza di tasti all'interno del gioco. Se la sequenza inserita è corretta, un messaggio a schermo vi avviserà della corretta attivazione del trucco.

Come attivare i trucchi di GTA 5 dallo smartphone

In alternativa è possibile inserire i trucchi di GTA 5 dallo smartphone virtuale presente nel gioco, inserendo il relativo codice numerico. Questo metodo è valido per tutte le versioni del gioco, quindi sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Lista trucchi e codici per i veicoli di GTA 5

Di seguito elenchiamo tutti i trucchi per i veicoli di GTA 5, indicando per ciascuno di essi la sequenza da inserire con il pad PS4 o Xbox One, il codice da inserire su PC tramite la console e il numero da inserire tramite lo smartphone iFruit del gioco.

Bici BMX

PS4: Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Triangolo, R1, R2

Xbox One: Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, B, Y, RB, RT

Smartphone: 1-999-226-348

Codice PC: BANDIT

Aereo Crop

PS4: Destra, Sinistra, R1, R1, R1, Sinistra, Triangolo, Triangolo, X, Cerchio, L1, L1

Xbox One: Destra, Sinistra, RB, RB, RB, Sinistra, Y, Y, A, B, LB, LB

Smartphone: 1-999-3597-7729

Codice PC: FLYSPRAY

Auto sportiva Rapid GT

PS4: R2, R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Sinistra, Cerchio, R2

Xbox One: RT, RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Sinistra, B, RT

Smartphone: 1-999-727-4348

Codice PC: RAPIDGT

Elicottero Buzzard

PS4: Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Xbox One: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Smartphone: 1-999-2899-633

Codice PC: BUZZOFF

Auto sportiva Comet

PS4: R1, Cerchio, R2, Destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1

Xbox One: RB, B, RT, Destra, LB, LT, A, A, X, RB

Smartphone: 1-999-266-38

Codice PC: COMET

Bici Dirt

PS4: Cerchio, X, L1, Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, R1, R2, L2, L1, L1

Xbox One: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Smartphone: 1-999-633-7623

Codice PC: OFFROAD

Golf cart

PS4: Cerchio, L1, Sinistra, R1, L2, X, R1, L1, Cerchio, X

Xbox One: B, LB, Sinistra, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Smartphone: 1-999-4653-461

Codice PC: HOLEIN1

Aereo Stunt

PS4: Cerchio, Destra, L1, L2, Sinistra, R1, L1, L1, Sinistra, Sinistra, X, Triangolo

Xbox One: B, Destra, LB, LT, Sinistra, RB, LB, LB, Sinistra, Sinistra, A, Y

Smartphone: 1-999-227-678-676

Codice PC: BARNSTORM

Camion della spazzatura

PS4: Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra

Xbox One: B, RB, B, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

Smartphone: 1-999-8727-433

Codice PC: TRASHED

Limousine

PS4: R2, Destra, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra

Xbox One: RT, Destra, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

Smartphone: 1-999-8463-9663

Codice PC: VINEWOOD

Motociclo

PS4: R1, Destra, Sinistra, Destra, R2, Sinistra, Destra, Quadrato, Destra, L2, L1, L1

Xbox One: RB, Destra, Sinistra, Destra, RT, Sinistra, Destra, X, Destra, LT, LB, LB

Smartphone: 1-999-762-538

Codice PC: ROCKET

Idrovolante Dodo (da sbloccare prima nella storia)

Smartphone: 1-999-398-4628

Codice PC: EXTINCT

Sottomarino Kraken(da sbloccare prima nella storia)

Smartphone: 1-999-282-2537

Codice PC: BUBBLES

Auto Duke O'Death (da sbloccare prima nella storia)

Smartphone: 1-999-3328-4227

Codice PC: DEATHCAR

Per inserire e abilitare i trucchi e i codici per i veicoli di GTA 5, dunque, non vi resta che consultare la lista riportata in questa mini-guida e inserire la relativa combinazione o il relativo codice all'interno del gioco, in base alla versione di GTA 5 alla quale state giocando.

Nota bene: i trucchi e i codici di GTA 5 funzionano soltanto nella modalità single player del gioco, pertanto non possono essere abilitati in GTA Online.