GTA 5: tutti i trucchi e codici per PS5 e Xbox Series X/S

Dopo una lunga attesa e alcuni rinvii, la versione per console di nuova generazione di Grand Theft Auto 5 è finalmente disponibile sul mercato, e mentre molti giocatori torneranno per l'ennesima volta sul gioco, moltissimi altri sono invece pronti a scoprire per la prima volta una delle opere videoludiche più importanti dell'ultimo decennio.

Una delle caratteristiche più iconiche della serie di Grand Theft Auto, ripresa naturalmente anche all'interno del quinto capitolo della saga, è quella relativa alla possibilità di utilizzare trucchi e codici speciali per alterare artificialmente l'esperienza di gioco in ogni momento, aumentando esponenzialmente il coefficiente di divertimento. Tra i più famosi figurano ad esempio quelli per avere vita e denaro infiniti, sbloccare tutte le armi e le munizioni, ottenere istantaneamente automobili e veicoli di ogni genere, anche militari. Vediamo quindi la lista completa di tutti i trucchi e i codici che è possibile usare all'interno di GTA 5, suddivisi per piattaforma.

Trucchi GTA V per PS5

Munizioni esplosive: Destra, Quadrato, X, Sinistra, R1, R2, Sinistra, Destra, Destra, L1, L1, L1

Destra, Quadrato, X, Sinistra, R1, R2, Sinistra, Destra, Destra, L1, L1, L1 Attacchi Corpo a Corpo Esplosivi: Destra, Sinistra, Quadrato, Triangolo, R1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L2

Destra, Sinistra, Quadrato, Triangolo, R1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L2 Corsa Rapida: Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, L2, L1, Quadrato

Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, L2, L1, Quadrato Proiettili infuocati: L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Destra, R1, R1

L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Destra, R1, R1 Mira rallentata: Quadrato, L2, R1, Triangolo, Sinistra, Quadrato, L2, Destra, X

Quadrato, L2, R1, Triangolo, Sinistra, Quadrato, L2, Destra, X Ricarica abilità: X, X, Quadrato, R1, L1, X, Destra, Sinistra, X

X, X, Quadrato, R1, L1, X, Destra, Sinistra, X Riduci livello sospettato: R1, R1, Cerchio, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

R1, R1, Cerchio, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Aumenta livello sospettato: R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Modalità ubriaco: Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra

Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra Auto scivolose: Triangolo, R1, R1, Sinistra, R1, L1, R2, L1

Triangolo, R1, R1, Sinistra, R1, L1, R2, L1 Cambia meteo: R2, Quadrato, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato

R2, Quadrato, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato Genera Buzzard: Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Genera Caddy: Cerchio, L1, Sinistra, R1, L2, Quadrato, R1, L1, Cerchio, Quadrato

Cerchio, L1, Sinistra, R1, L2, Quadrato, R1, L1, Cerchio, Quadrato Genera Comet: R1, Cerchio, R2, Destra, L1, L2, Quadrato, Quadrato, Quadrato, R1

R1, Cerchio, R2, Destra, L1, L2, Quadrato, Quadrato, Quadrato, R1 Genera Duster: Destra, Sinistra, R1, R1, R1, Sinistra, Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, L1, L1

Destra, Sinistra, R1, R1, R1, Sinistra, Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, L1, L1 Genera Limo: R2, Destra, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra

R2, Destra, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra Genera PCJ-600: R1, Destra, Sinistra, Destra, R2, Sinistra, Destra, Quadrato, Destra, L2, L1, L1

R1, Destra, Sinistra, Destra, R2, Sinistra, Destra, Quadrato, Destra, L2, L1, L1 Genera Rapid GT: R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Sinistra, Cerchio, R2

R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Sinistra, Cerchio, R2 Genera Sanchez: Cerchio, Quadrato, L1, Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, R1, R2, L2, L1, L1

Cerchio, Quadrato, L1, Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, R1, R2, L2, L1, L1 Genera Stunt Plane: Cerchio, Destra, L1, L2, Sinistra, R1, L1, L1, Sinistra, Sinistra, Quadrato, Triangolo

Cerchio, Destra, L1, L2, Sinistra, R1, L1, L1, Sinistra, Sinistra, Quadrato, Triangolo Genera Thrashmaster: Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra

Trucchi GTA 5 per Xbox Series X/S

Munizioni esplosive: Destra, X, A, Sinistra, RB, RT, Sinistra, Destra, Destra, LB, LB, LB

Destra, X, A, Sinistra, RB, RT, Sinistra, Destra, Destra, LB, LB, LB Attacchi Corpo a Corpo Esplosivi: Destra, Sinistra, X, Y, RB, B, B, B, LT

Destra, Sinistra, X, Y, RB, B, B, B, LT Corsa Rapida: Y, Sinistra, Destra, Destra, LT, LB, X

Y, Sinistra, Destra, Destra, LT, LB, X Proiettili infuocati: LB, RB, X, RB, Sinistra, RT, RB, Sinistra, X, Destra, RB, RB

LB, RB, X, RB, Sinistra, RT, RB, Sinistra, X, Destra, RB, RB Mira rallentata: X, LT, RB, Y, Sinistra, X, LT, Destra, A

X, LT, RB, Y, Sinistra, X, LT, Destra, A Ricarica abilità: A, A, X, RB, LB, A, Destra, Sinistra, A

A, A, X, RB, LB, A, Destra, Sinistra, A Riduci livello sospettato: RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Aumenta livello sospettato: RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Modalità ubriaco: Y, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, B, Sinistra

Y, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, B, Sinistra Auto scivolose: Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB

Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB Cambia meteo: RT, X, LB, LB, LT, LT, LT, X

RT, X, LB, LB, LT, LT, LT, X Genera Buzzard: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Genera Caddy: B, LB, Sinistra, RB, LT, X, RB, LB, B, X

B, LB, Sinistra, RB, LT, X, RB, LB, B, X Genera Comet: RB, B, RT, Destra, LB, LT, X, X, X, RB

RB, B, RT, Destra, LB, LT, X, X, X, RB Genera Duster: Destra, Sinistra, RB, RB, RB, Sinistra, Y, Y, X, B, LB, LB

Destra, Sinistra, RB, RB, RB, Sinistra, Y, Y, X, B, LB, LB Genera Limo: RT, Destra, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

RT, Destra, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra Genera PCJ-600: RB, Destra, Sinistra, Destra, RT, Sinistra, Destra, X, Destra, LT, LB, LB

RB, Destra, Sinistra, Destra, RT, Sinistra, Destra, X, Destra, LT, LB, LB Genera Rapid GT: RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Sinistra, B, RT

RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Sinistra, B, RT Genera Sanchez: B, X, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

B, X, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Genera Stunt Plane: B, Destra, LB, LT, Sinistra, RB, LB, LB, Sinistra, Sinistra, X, Y

B, Destra, LB, LT, Sinistra, RB, LB, LB, Sinistra, Sinistra, X, Y Genera Thrashmaster: B, RB, B, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'utilizzo di un codice all'interno di una partita in corso invaliderà la possibilità di acquisire trofei e obiettivi su quel salvataggio. Per farvi un'idea delle novità grafiche introdotte su console di nuova generazione vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo gameplay di 25 minuti di GTA 5 su PS5 con Ray Tracing attivo.