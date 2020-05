GTA 5 Trucchi: invincibilità, armi infinite, deadeye, tutti i codici

La libertà di azione offerta da Grand Theft Auto 5 è praticamente senza confini, a maggior ragione abilitando i trucchi che permettono di sbloccare armi infinite, invincibilità e altro ancora. In questa mini-guida vi spieghiamo come usare tutti i trucchi e i codici di GTA 5 su PC, PS4 e Xbox One.

I trucchi di GTA 5 permettono di ottenere diversi vantaggi nel gioco. Di seguito vi spieghiamo come attivarli su PC, PS4 e Xbox One, elencando tutti i codici che è possibile inserire.

Come attivare i trucchi di GTA 5 su PC

Il modo più semplice per inserire i trucchi su PC è quello di aprire la console (con il tasto tilde "~") e digitare il relativo codice. In alternativa, se giocate con un pad PS4 o Xbox One potete seguire la stessa procedura descritta per le versioni console di GTA 5.

Come attivare i trucchi di GTA 5 su PS4 e Xbox One

Per attivare i trucchi di GTA 5 su PS4 e Xbox One potete inserire la relativa sequenza di tasti all'interno del gioco. Se la sequenza inserita è corretta, un messaggio a schermo vi avviserà della corretta attivazione del trucco.

Come attivare i trucchi di GTA 5 dallo smartphone

In alternativa è possibile inserire i trucchi di GTA 5 dallo smartphone virtuale presente nel gioco, inserendo il relativo codice numerico. Questo metodo è valido per tutte le versioni del gioco, quindi sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Lista Trucchi e Codici di GTA 5

Di seguito elenchiamo tutti i trucchi di GTA 5, indicando per ciascuno di essi la sequenza da inserire con il pad PS4 o Xbox One, il codice da inserire su PC tramite la console e il numero da inserire tramite lo smartphone del gioco.

Aumenta livello ricercato

PS4: R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Xbox One: RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Smartphone: 1-999-3844-8483

Codice PC: FUGITIVE

Diminuisci livello ricercato

PS4: R1, R1, Cerchio, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

Xbox One: RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

Smartphone: 1-999-5299-3787

Codice PC: LAWYERUP

Invincibilità

PS4: Destra, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Sinistra, X, Triangolo

Xbox One: Destra, A, Destra, Sinistra, Destra, RB, Destra, Sinistra, A, Y

Smartphone: 1-999-7246-545-537

Codice PC: PAINKILLER

Scudi e salute al massimo

PS4: Cerchio, L1, Triangolo, R2, X, Quadrato, Cerchio, Destra, Quadrato, L1, L1, L1

Xbox One: B, LB, Y, RT, A, X, B, Destra, X, LB, LB, LB

Smartphone: 1-999-887-853

Codice PC: TURTLE

Corri più veloce

PS4: Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, L2, L1, Quadrato

Xbox One: Y, Sinistra, Destra, Destra, LT, LB, X

Smartphone: 1-999-2288-463

Codice PC: CATCHME

Nuota più veloce

PS4: Sinistra, Sinistra, L1, Destra, Destra, R2, Sinistra, L2, Destra

Xbox One: Sinistra, Sinistra, LB, Destra, Destra, RT, Sinistra, LT, Destra

Smartphone: 1-999-4684-4557

Codice PC: GOTGILLS

Gravità lunare

PS4: Sinistra, Sinistra, L1, R1, L1, Destra, Sinistra, L1, Sinistra

Xbox One: Sinistra, Sinistra, LB, RB, LB, Destra, Sinistra, LB, Sinistra

Smartphone: 1-999-356-2837

Codice PC: FLOATER

Pneumatici scivolosi

PS4: Triangolo, R1, R1, Sinistra, R1, L1, R2, L1

Xbox One: Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB

Smartphone: 1-999-7669-329

Codice PC: SNOWDAY

Ottieni tutte le armi e le munizioni

PS4: Triangolo, R2, Sinistra, L1, X, Destra, Triangolo, Giù, Quadrato, L1, L1, L1

Xbox One: Y, RT, Sinistra, LB, A, Destra, Y, Giù, X, LB, LB, LB

Smartphone: 1-999-866-587

Codice PC: TOOLUP

Ottieni un paracadute

PS4: Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, R2, Sinistra, Sinistra, Destra, L1

Xbox One: Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, RT, Sinistra, Sinistra, Destra, LB

Smartphone: 1-999-759-3483

Codice PC: SKYDIVE

Ricarica abilità speciale

PS4: X, X, Quadrato, R1, L1, X, Destra, Sinistra, X

Xbox One: A, A, X, RB, LB, A, Destra, Sinistra, A

Smartphone: 1-999-769-3787

Codice PC: POWERUP

Deadeye (slow motion per la mira)

PS4: Quadrato, L2, R1, Triangolo, Sinistra, Quadrato, L2, Destra, X

Xbox One: X, LT, RB, Y, Sinistra, X, LT, Destra, A

Smartphone: 1-999-3323-393

Codice PC: DEADEYE

Salto a gravità lunare

PS4: Sinistra, Sinistra, L1, R1, L1, Destra, Sinistra, L1, Sinistra

Xbox One: Sinistra, Sinistra, LB, RB, LB, Destra, Sinistra, LB, Sinistra

Smartphone: 1-999-356-2837

Codice PC: FLOATER

Pugni esplosivi

PS4: Destra, Sinistra, X, Triangolo, R1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L2

Xbox One: Destra, Sinistra, A, Y, RB, B, B, B, LT

Smartphone: 1-999-4684-2637

Codice PC: HOTHANDS

Munizioni esplosive

PS4: Destra, Quadrato, X, Sinistra, R1, R2, Sinistra, Destra, Destra, L1, L1, L1

Xbox One: Destra, X, A, Sinistra, RB, RT, Sinistra, Destra, Destra, LB, LB, LB

Smartphone: 1-999-444-439

Codice PC: HIGHEX

Munizioni fiammeggianti

PS4: L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Destra, L1, L1

Xbox One: LB, RB, X, RB, Sinistra, RT, RB, Sinistra, X, Destra, LB, LB

Smartphone: 1-999-462-363-4279

Codice PC: INCENDIARY

Modalità ubriaco

PS4: Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, B, Sinistra

Smartphone: 1-999-547-861

Codice PC: LIQUOR

Rinasci in aria

PS4: L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Xbox One: LB, LT, RB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Smartphone: 1-999-759-3255

Codice PC: SKYFALL

Slow-motion

PS4: Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, Quadrato, R2, R1

Xbox One: Y, Sinistra, Destra, Destra, X, RT, RB

Smartphone: 1-999-756-966

Codice PC: SLOWMO

Cambio condizioni meteo

PS4: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato

Xbox One: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Smartphone: 1-999-625-348-7246

Codice PC: MAKEITRAIN

Per inserire e abilitare i trucchi in GTA 5, dunque, non vi resta che consultare la lista riportata in questa mini-guida e inserire la relativa combinazione o il relativo codice all'interno del gioco, in base alla versione di GTA 5 alla quale state giocando.

Nota bene: i trucchi e i codici di GTA 5 funzionano soltanto nella modalità single player del gioco, pertanto non possono essere abilitati in GTA Online.