GTA 5, Tunic e Stranger of Paradise tra le nuove uscite della settimana

Questa nuova settimana di marzo porta in dote una discreta serie di uscite, il flusso continuo di grandi lanci a cui abbiamo assistito tra fine gennaio e fine febbraio sembra lontano ma non mancano in ogni caso novità interessanti da tenere d'occhio.

La settimana si apre con l'uscita di GTA V e GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma nei prossimi giorni arrivano anche Phantom Breaker Omnia, Tunic, Shredders, Persona 4 Arena Ultimax, Syberia The World Before e a chiudere la settimana, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins.

14 marzo

Capybara Spa | PC Hyperbolica | PC

15 marzo

Grand Theft Auto V/GTA Online | PS5, Xbox Series X/S

Dawn of the Monsters | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Phantom Breaker Omnia | PS4, Xbox One, Switch, PC

The Cruel King and the Great Hero | PS4, Switch

Five Night At Freddy's Security Breach | Xbox Series X/S, Xbox One

Aethernaut | PC

16 marzo

Paradise Killer | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Tunic | Xbox One, PC, Mac

Office Management 101 | PC

Spirit of the Island | PC

17 marzo

Dark Deity | Switch

Shredders | Xbox Series X/S, PC

Persona 4 Arena Ultimax | PS4, Switch, PC

Gal Gun Double Peace | Switch

Monster Energy Supercross 5 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

ANNO Mutationem | PS5, PS4, PC

Curious Expedition 2 | PS4, Xbox One

WRC 10 | Switch

Onde | PC

This Means Warp | PC

18 marzo

Who Pressed Mute On Uncle Marcus? | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac

Syberia The World Before | PC

Stranger of Paradise Final Fantasy Origins |PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass | Switch

Non mancano poi altri titoli come Monster Energy Supercross 5, Gal Gun Double Peace e Five Night At Freddy's Security Breach su console Xbox. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.