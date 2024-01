GTA 5, è ufficiale: PS4 e Xbox One diranno presto addio al Rockstar Editor

Mentre in rete si discute dell'allarme rientrato della causa tra Remedy e Take-Two, la macchina comunicativa di Rockstar Games si rimette in moto per preannunciare la chiusura di tutte le funzionalità di GTA 5 su PS4 e Xbox One associate al Rockstar Editor.

Utilizzato dagli utenti di GTA 5 per creare spettacolari filmati e clip esplosive, il Rockstar Editor di GTA 5 è quindi destinato ad abbandonare le piattaforme della passata generazione. Dalle colonne del portale di Supporto Ufficiale di Rockstar, i ragazzi della Grande R ci informano appunto che "il Rockstar Editor non sarà più disponibile in Grand Theft Auto V e GTA Online su console PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 febbraio 2024. Questa modifica è necessaria per consentirci di supportare gli aggiornamenti continui di questi giochi su entrambe le piattaforme".

A partire dal 20 febbraio, di conseguenza, tutti i creatori di video machinima e 'registi virtuali' di GTA 5 e GTA Online non potranno più servirsi degli strumenti integrati nel Rockstar Editor per realizzare e condividere filmati da PS4 e Xbox One.

Nel rivolgersi ai fruitori di questo strumento, il team di supporto di Rockstar ricorda che tutte le clip realizzate con il Rockstar Editor saranno rese inutilizzabili su PS4 e Xbox One dal 20 febbraio: fino ad allora sarà comunque possibile esportare i progetti realizzati con il Rockstar Editor caricandoli su un account YouTube connesso al proprio profilo.