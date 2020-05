GTA 5: l'ultima mod permette di allenarsi in casa con la bici!

Da grande appassionato di Grand Theft Auto 5, e di ciclismo, il programmatore conosciuto come Makinolo ha realizzato una mod di GTA 5 che permette agli utenti di esplorare la mappa di gioco allenandosi in casa con l'ausilio della propria bicicletta.

La mod GT Bike V trasforma infatti il kolossal free roaming di Rockstar Games in un autentico strumento di fitness. Il progetto di Makinolo consente ai possessori di uno Smart Bike Trainer di utilizzarlo come controller nella campagna a giocatore singolo di GTA 5.

La patch amatoriale "a tema ciclistico" di Makinolo traduce l'inclinazione, la tipologia di terreno e il vento in informazioni che vengono inviate sia alla cyclette che alla relativa app di allenamento, attraverso un sistema che offre ai giocatori l'opportunità di monitorare in tempo reale i propri progressi come le calorie bruciate in relazione alla cadenza di pedalata e ai chilometri percorsi.

GT Bike V comprende perfino un sistema di guida autonoma che aggira gli ostacoli del traffico e sceglie in maniera dinamica il percorso da compiere nel gioco in base al livello di abilità registrato dalla mod e dall'app di fitness: così facendo, l'utente non deve preoccuparsi di sterzare e può concentrarsi esclusivamente sul proprio allenamento. Se siete interessati a questa singolare mod, in calce alla notizia trovate il link per scaricarla e, su queste pagine, una guida per installare le mod di GTA 5 su PC tramite Script Hook V. Ma prima, date un'occhiata al video di GT Bike V e diteci che cosa ne pensate di questa mod gratuita.