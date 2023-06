GTA 5: il nuovo update di giugno aggiungerà una feature richiesta da anni

Il successo del grande colossal di Rockstar Games della saga di Grand Theft Auto continua a far parlare di sé anche a distanza di oltre un decennio dal suo ingresso nel mercato videoludico: GTA 5 ha sfondato tutto con 180 milioni di copie vendute e con un incasso che va oltre il miliardo di dollari e che lo rendono un successo mondiale indiscusso.

Mentre si formulano pronostici sulle 14 milioni di copie e 1 miliardo di incasso al lancio per GTA 6, Rockstar continua a supportare il proprio pezzo da novanta: come saputo nell'arco degli ultimi giorni, il 13 giugno arriverà il San Andreas Mercenaries Update per GTA Online. L'uscita dell'aggiornamento è ormai alle porte ma, in occasione dell'avvicinarsi di questa data, il team di sviluppo ha rilasciato qualche anticipazione sui contenuti che verranno introdotti.

Tra le numerose novità dei contenuti aggiuntivi in arrivo, vi è una miglioria che su tutte ha attirato l'attenzione del pubblico: la patch della prossima serie di introduzioni aggiungerà un nuovo modo per correre con il proprio alter ego digitale. A quanto pare, infatti, dal prossimo 13 giugno 2023 non sarà più richiesto di premere ripetutamente il pulsante necessario per eseguire uno sprint, ma basterà tenerlo premuto per poter eseguire l'azione richiesta. Non si tratta dell'unica modifica che verrà resa disponibile prossimamente ma, insieme a tanti altri cambiamenti, essa sarà sicuramente apprezzata da numerosi utenti sparsi in tutto il mondo.