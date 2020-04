GTA 5 uscirà presto da Xbox Game Pass: ultimi giorni per scaricarlo gratis

La notizia dell'imminente arrivo di Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass ha sorpreso tutti i giocatori fino a rendere quasi secondario l'altro importante annuncio di Rockstar Games: con l'ingresso di RDR 2 nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, assisteremo infatti all'uscita di Grand Theft Auto 5.

A partire da giovedì 7 maggio 2020, agli utenti Xbox Game Pass (e Game Pass Ultimate) non sarà più possibile fruire gratis la versione Xbox di GTA 5: chi vorrà proseguire le avventure criminali di Michael, Trevor e Franklin dopo quella data potrà acquistarne la versione digitale con uno sconto del 20% risverato agli abbonati.

Sempre dal 7 maggio, con l'uscita di Grand Theft Auto 5 dal catalogo del Game Pass sarà impossibile accedere gratuitamente ai server dei GTA Online, la modalità multiplayer del kolossal a mondo di Rockstar che, grazie ai suoi numerosi aggiornamenti gratuiti e ad una community quantomai affiatata, sta contribuendo a rendere GTA 5 una macchina da soldi, un vero e proprio successo commerciale inesauribile che ha generato mezzo miliardo di euro di guadagni nel solo 2019.

In compenso, gli iscritti al servizio in abbonamento della casa di Redmond possono già scaricare The Long Dark e Journey to the Savage Planet, per poi prepararsi all'arrivo di Red Dead Redemption 2 e Gears Tactics nell'Xbox Game Pass.