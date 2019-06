GTA 5: video confronto in 4K 60fps tra mod iper realistiche con Ray Tracing

La pubblicazione del tool ReShade da parte del programmatore dilettante conosciuto come Marty McFly ha rianimato la già fervente scena dei modder di GTA 5, come possiamo facilmente intuire assistendo al sensibile aumento di video 4K di GTA 5 in Ray Tracing apparsi su YouTube in queste ultime settimane.

Tra i filmati più famosi che rientrano in questa particolare categoria di contenuti video con decine milioni di visualizzazioni sulla piattaforma social di Google, è davvero impossibile non citare quelli realizzati dallo youtuber DubStepZz sfruttando la sua invidiabile piattaforma PC gaming equipaggiata con ben due GPU Nvidia RTX 2080 Ti in SLI.

Tramite una massicia iniezione di mod, l'autore di questi video ha infatti stravolto il comparto grafico del capolavoro free roaming di Rockstar Games per farci sognare GTA 6 e darci modo, così facendo, di intuire i miglioramenti grafici e tecnologici che potremmo attenderci con il capitolo next-gen della serie di Grand Theft Auto.

A dispetto della bontà grafica di questi trailer, in molti hanno cominciato a chiedersi se l'utilizzo così estensivo, e per certi versi, "spregiudicato" del Ray Tracing, così come delle mod e dei tool amatoriali che alterano gli shader, la palette cromatica e il motore di rendering deputato a gestire il sistema di illuminazione, possano essere addirittura controproducenti ai fini del realismo.

Assieme al nuovo video confezionato da DubStepZz, quindi, stavolta vi esortiamo ad ammirare anche un trailer realizzato dallo youtuber Liam L'Estrange utilizzando una versione di GTA 5 in Ray Tracing con delle mod "più leggere": quale delle due soluzioni preferite? Fatecelo sapere con un commento dopo aver confrontato i due filmati che trovate in cima e in calce a questa news assieme a una galleria immagini esplicativa.