GTA 5 in VR: la nuova mod introduce il pieno supporto alla Realtà Virtuale

LukeRoss00, l'autore del progetto sperimentale di GTA 5 in VR, aggiorna la sua mod per introdurre il pieno supporto alla Realtà Virtuale nella campagna principale del kolossal a mondo aperto di Rockstar Games.

La Release 4 della mod di Grand Theft Auto 5 che integra la VR nella modalità in prima persona implementa le funzionalità della realtà virtuale in tutti gli elementi di gameplay della campagna a giocatore singolo con protagonisti Michael, Trevor e Franklin.

A detta di LukeRoss00, la nuova versione della sua mod consente di fruire l'intera avventura singleplayer di GTA 5 con Oculus o con un visore compatibile con SteamVR, giocando in VR nelle sessioni alla guida dei veicoli, nelle sparatorie e, naturalmente, nella libera esplorazione della mappa. Anche i filmati possono essere fruiti in realtà virtuale.

Grazie alla Release 4 vengono inoltre automatizzati diversi passaggi da compiere per rendere compatibile il proprio visore VR preferito con la mod, come nel caso del rilevamento dell'head tracking (che diviene automatico) e della modifica della profondità di campo, che può adesso avvenire attraverso delle nuove voci integrate nei menù di pausa. Con le future versioni della sua ambiziosa mod, l'autore di questo progetto promette di attivarsi per rendere compatibili anche i visori per la realtà virtuale di WMR e Pimax.